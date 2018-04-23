/ Дороги в центре Челябинска перекроют для демонстрации 1 мая

Праздник весны и труда завершится народным гулянием.

Челябинская администрация рассказала, как город встретит Первомай. Известно, что старт мероприятиям даст торжественное шествие, посвященное единству и сплоченности трудовых коллективов. Самые большие колонны организуют представители Федерации профсоюзов Челябинской области и отделения партии «Единая Россия».

Члены Федерации профсоюзов Челябинской области пройдут от Театральной площади по улицам Тимирязева и Воровского до площади Революции. Шествие завершится народным гулянием в городском саду имени Пушкина. На время проведения шествий будет перекрыто движение на улицах, где пройдут пешие колонны. Сторонники партии «Единая Россия» пройдут от Кировки до площади Революции. — сообщил начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров.

Также праздничный концерт пройдет на Кировке возле Главпочтамта. Он начнется после митинга сторонников «Справедливой России» и ЛДПР.

Праздничные мероприятия начнутся в 09:00.