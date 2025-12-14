Дороги от снега очищают в круглосуточном режиме в Челябинской области

Сильные осадки в регион принес ныряющий циклон

Сегодня, 14 декабря, в Челябинской области снежно. Осадки начались минувшей ночью. На дороги сразу же вывели спецтехнику, сообщили в региональном Миндортрансе.

«Ночью и рано утром интенсивные осадки в виде снега наблюдались в южных районах Челябинской области. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас осадки разной интенсивности наблюдаются на всей территории региона. Дорожная техника продолжает работать. Все трассы в Челябинской области находятся в проезжем состоянии.

В областной Госавтоинспекции водителей просят лишний раз не выезжать на дальние расстояние на личных авто. Если поездку не отложить, важно строго соблюдать ПДД, избегать резких маневров и ехать на сниженной скорости.