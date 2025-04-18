Дороги к храмам на Южном Урале включили в нацпроект «Инфраструктура для жизни»

В этом году будут построены несколько дорог к местам поклонения и паломничества

В Челябинской области в 2025 году по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируется обновить 240 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения, особое внимание будет уделено дорогам, ведущим к духовным и историческим местам, сообщили в пресс-службе южноуральского Миндортранса.

Так, в Челябинске построят несколько участков дорог, которые сделают удобнее и доступнее известные в области и за ее пределами культовые объекты.

В областном центре строительство развернется на улице 250-летия Челябинска, на пути, который ведет к Золотой горе и Христорождественскому кафедральному собору, на участке от улицы Академика Королева до улицы Северной.

Возле Одигитриевского женского монастыря облагородят улицу Бобруйскую, на участке от Энергетиков до Агалакова; в поселке Смолино в Советском районе — отремонтируют 5 километров дороги на Троицком тракте от остановки «Локомотив-2» до границы города, которые ведут в том числе к храму святого равноапостольного Великого князя Владимира. А строительство путепровода через железнодорожные пути по улице Челябинской в поселке Новосинеглазово сделает комфортным путь не только жителям поселка, но и всем, кто посещает православный храм иконы Божьей Матери Скоропослушница.

Всего в 2025 году в Челябинской области в планы дорожных работ включены объекты общей протяженностью более 725 километров.