Дороги и тротуары в Магнитогорске очистят от наледи после вмешательства прокуратуры

Подрядчиков могут оштрафовать за невыполнение обязательств

В Магнитогорске прокуроры проверили жалобы горожан на скользкие дороги и тротуары и потребовали от подрядчиков, отвечающих за содержание улично-дорожной сети, устранить нарушения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что улично-дорожная сеть Магнитогорска надлежащим образом от наледи и снега не очищается, подрядчиками работы по ликвидации наледи на тротуарах и автомобильных дорогах своевременно и качественно не выполняются, что влечет угрозу причинения вреда здоровью граждан»,— уточнили в прокуратуре.

Руководителям подрядных организаций, а также главе города направлены требования устранить нарушения. Кроме того, решается вопрос о привлечении подрядчиков к административной ответственности за нарушения условий контракта.