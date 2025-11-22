Дороги и тротуары обрабатывают от наледи в Челябинске

В городе идет дождь при отрицательной температуре

Погодные условия в Челябинске сегодня, 22 ноября, неблагоприятные: при минусовой температуре идет дождь. Из-за этого на дорогах и тротуарах уже образовался гололед. На улицы города вывели спецтехнику для обработки скользких поверхностей, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«На улицах Челябинска задействовано 126 единиц техники и более 400 рабочих. Подрядчики готовят для выхода на маршруты резервные машины»,— уточнили в мэрии.

От наледи обрабатывают дороги, тротуары, внутриквартальные проезды, общественные пространства. Управляющим компаниям поручено обработать дворовые территории.

Горожан просят быть предельно аккуратными.

Непогода не помешала челябинцам отправиться в парк Терешковой на открытие катка. Мы тоже там побывали и привезли фоторепортаж.