Дороги Челябинской области закроют на просушку с 17 апреля

Ограничение коснется большегрузов

С 17 апреля по региональным и муниципальным дорогам Челябинской области запретят ездить транспорту с нагрузкой на ось более 6 тонн. Ограничение будет действовать до полного просыхания дорожного полотна, но не более 30 суток. Соответствующий приказ подписал первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Андрей Ксензов. Однако ограничение не будет распространяться на ряд перевозок, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

На период введения ограничений разрешены:

пассажирские перевозки автобусами;

перевозки продуктов, лекарств, животных и кормов для них, топлива, почтовых грузов, сжиженного газа для населения, жидкого азота для сельхозорганизаций, угля, семян и удобрений;

перевозки грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации последствий ЧП;

проезд транспорта, используемого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания дорог;

проезд транспорта федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых законодательством страны предусмотрена военная служба.

Для проезда автомобиля с нагрузкой на ось более 6 тонн в период ограничения необходимо специальное разрешение, которое выдает ФКУ «Росдормониторинг».