Дороги Челябинска вновь сковали 10-балльные пробки

Ситуацию осложняют аварии

Утром 10 января ситуация на дорогах в Челябинске напряженная. На некоторых улицах возникли многокилометровые заторы, а популярный сервис оценивает пробки в максимальные 10 баллов. Рассказываем, какие улицы лучше объехать, чтобы не потерять много времени в дороге.

Миновать заторы тем, кто едет в центр города с северо-запада, не получится: там плотное движение зафиксировано почти на каждой улице. На проспекте Победы ситуацию осложняют три ДТП.

Стоит движение на нескольких участках Свердловского проспекта. Непростая ситуация на проспекте Ленина, особенно крупный затор возник в районе улицы Рождественского. На последней, а также на Копейском шоссе и автодороге Меридиан также большие пробки.

По возможности лучше объехать такие улицы, как Дзержинского, Руставели, Доватора, Курчатова, Блюхера, Труда — там можно потерять немало времени из-за заторов.