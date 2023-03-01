Дороги Челябинска третий день подряд обрабатывают реагентами

На проезжей части и тротуарах образовалась снежная каша

Из-за обильных снегопадов, дневных оттепелей и ночных заморозков с 27 февраля дорожники посыпают дороги Челябинска реагентами. Обработку противогололедными материалами продолжают и 1 марта. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.



Противогололедными материалами обработали особо опасные места — спуски, подъемы, мосты, перекрестки и заездные карманы остановок общественного транспорта.

Напомним, что 28 февраля из-за непогоды на дороги вывели больше рабочих, чем обычно — 526 дорожников и 319 спецмашин убирали снежную кашу и наледь.