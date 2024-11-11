Дороги Челябинска сковали восьмибалльные пробки утром 11 ноября

На дорогах скользко

Утро понедельника в Челябинске началось с серьезных заторов на дорогах: пробки в городе оцениваются в восемь баллов из десяти возможных, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные сервисы.

Вероятно, одной из причин заторов стал гололед: накануне в Челябинске прошел дождь, а затем резко похолодало.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено во всех районах города. Особенно непростая ситуация на выезде из Ленинского района на Копейском шоссе, а также на проспекте Ленина, улице Молодогвардейцев, проспекте Победы и Комсомольском проспекте.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.