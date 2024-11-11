Утро понедельника в Челябинске началось с серьезных заторов на дорогах: пробки в городе оцениваются в восемь баллов из десяти возможных, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные сервисы.
Вероятно, одной из причин заторов стал гололед: накануне в Челябинске прошел дождь, а затем резко похолодало.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено во всех районах города. Особенно непростая ситуация на выезде из Ленинского района на Копейском шоссе, а также на проспекте Ленина, улице Молодогвардейцев, проспекте Победы и Комсомольском проспекте.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными.