Дороги Челябинска превратились в каток

Перепад температур привел к образованию сильной гололедицы на тротуарах

Жителей Челябинска предупредили об осторожности — из-за изменения характера погоды и перепада дневной и ночной температур на дорогах и тротуарах образовалась сильная гололедица, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Специалисты службы «112» рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, эксплуатировать транспортные средства только на зимних шинах. Пешеходам советуют быть максимально осторожными при движении по обледеневшим тротуарам.

Напомним, на понедельник, 28 ноября, синоптики пообещали челябинцам температуру около нуля, облачную погоду с прояснениями, туманы, изморозь, гололедицу и в связи с этим — желтый уровень погодной опасности.