Дороги Челябинска обработают реагентом

Противогололедным материалом покроют спуски, перекрестки и мосты

В Челябинске, по прогнозам синоптиков, в предстоящие сутки ожидается метель и мокрый снег. Температура воздуха может опуститься ниже нуля градусов. В Комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска предупредили водителей и пешеходов о том, что из-за погодных условий, улицы города обработают солью.

В КДХ предупредили, при необходимости дорожники обработают противогололедными материалами опасные участки, спуски, подъёмы, мостовые сооружения и перекрестки.

«Все обработанные дороги будут очищены от снега и соли в установленные нормативные сроки. Мы напоминаем, что использование противогололедных материалов в городе Челябинске строго регламентировано, проведение данных мероприятий находится на особом контроле», — пояснили в комитете.

В мэрии предупредили водителей о необходимости соблюдать дистанцию, скоростной режим, и не создавать помех снегоуборочной технике