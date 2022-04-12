Дороги Челябинска начали мыть специальным шампунем

Влажная уборка дорог началась по поручению главы Натальи Котовой

В Челябинске дорожники стали применять шампуни для мытья асфальта. Специальные моющие средства предназначены для максимальной очистки дорог после зимы. Начать влажную уборку на улицах города поручила мэр Наталья Котова на вчерашнем аппаратном совещании, сообщает пресс-служба администрации.

Челябинские подрядчики не заставили себя долго ждать и вышли на уборку дорог с использованием моющих средств. Специальные шампуни позволят отмыть асфальтовое покрытие после зимы.

В комитете дорожного хозяйства администрации города отметили, что погода позволяет мыть дороги и использовать специальные средства. Пока проезжую часть отмывают на крупных дорогах. Так, ООО «Стройтех» планирует сегодня, 12 апреля, отмыть участки дорог по улицам Первой Пятилетки, Труда от улицы Танкистов до улицы Кирова, Кирова от улицы Труда до улицы Братьев Кашириных, проспект Ленина от улицы Российской до улицы Свободы, Свободы от проспекта Ленина до улицы Труда (оба направления) и другие. ООО «Строймеханизация» отмоет шоссе Металлургов, Свердловский тракт, улицу 50-летия ВЛКСМ, улицу Героев Танкограда, проспект Комарова, Бродокалмакский тракт, автодорогу Аэропорт, улицу Братьев Кашириных.