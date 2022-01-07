Дороги Челябинска 7 января обработают солью

На вынужденную меру дорожники пойдут, чтобы избежать гололеда на проезжей части

Челябинские дорожники сегодня, 7 января, обработают дороги солью. О разовой и вынужденной мере предупредили в пресс-службе городской администрации.



«В ближайшие дни ожидается резкое похолодание, после плюсовых температур город покроется льдом. Все обработанные дороги будут очищены от снега и соли в течение суток», — уточнили в администрации Челябинска.

Использование противогололедных материалов в областном центре строго регламентировано. За этим ведется особый контроль.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в регионе 7 января ожидается сильный снег, днём переходящий в мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега на провода, метели, на дорогах сильная гололедица.

В Челябинской области сегодня из-за сильного снега и метели до 14:00 ограничили движение транспорта на трассе М-5 и до 12:00 закрыли аэропорт.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком, вплоть до плюсовых температур, потеплении в Челябинской области, ожидающемся 7 января.