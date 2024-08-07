В Красноармейском районе из-за обрушения полностью закрыта дорога Дубровка — Лазурный, причиной стали проливные дожди и аномальный объем выпавших осадков.
«На участке произошло разрушение земляного полотна, конструкции дорожной одежды и водопропускной трубы», — комментируют в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта.
Сейчас дорога перекрыта для движения в обоих направлениях, выставлены соответствующие дорожные знаки. Вариант объезда перекрытого участка можно посмотреть на схеме.
До конца августа на аварийном участке дороги будут выполнены все необходимые мероприятия для обеспечения безопасного проезда.