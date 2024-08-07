Дорога Дубровка — Лазурный полностью закрыта

Ее отремонтируют к концу августа

В Красноармейском районе из-за обрушения полностью закрыта дорога Дубровка — Лазурный, причиной стали проливные дожди и аномальный объем выпавших осадков.



«На участке произошло разрушение земляного полотна, конструкции дорожной одежды и водопропускной трубы», — комментируют в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Сейчас дорога перекрыта для движения в обоих направлениях, выставлены соответствующие дорожные знаки. Вариант объезда перекрытого участка можно посмотреть на схеме.

До конца августа на аварийном участке дороги будут выполнены все необходимые мероприятия для обеспечения безопасного проезда.