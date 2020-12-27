Дополнительный выходной, коммунальная авария и суд с инвалидом: чем жила Челябинская область на этой неделе

«Первое областное» информационное агентство представляет традиционный дайджест

Вечер воскресенья — самое время вспомнить наиболее яркие события уходящей недели, которые произошли в Челябинской области. А это и суды, и 31 декабря, и многое-многое другое. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем!

Центральный районный суд Челябинска отклонил иск товарищества собственников недвижимости «Наш дом» к инвалиду-колясочнику Ильязу Зинурову, который установил в подъезде дома подъемник, и признал, что он установлен законно и мужчина может использовать его и дальше. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко назвала иск аморальным.

Первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова сообщила, что каникулы в школах Челябинской области должны начаться с 28 декабря. Выставить оценки преподаватели должны уже 25 или 26 декабря, а с понедельника проводить дополнительные мероприятия, если в них есть необходимость.

31 декабря в этом году в Челябинской области будет выходным днем. Соответствующий документ подписал Алексей Текслер после рекомендации президента Российской Федерации Владимира Путина.

Днем 26 декабря в Карталах произошла коммунальная авария на теплотрассе. Без отопления остались 106 многоквартирных жилых домов и 9 социальных объектов. Сегодня днем порывы были устранены и тепло начало возвращаться в здания.

24 декабря в Челябинске состоялась торжественная церемония открытия чемпионата России по фигурному катанию, на которой выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В пятницу были объявлены первые победители и призеры, в субботу разыграли оставшиеся комплекты наград. Сегодня стало известно о том, что спортсмены отправятся на чемпионат мира, который запланирован на весну 2021 года.