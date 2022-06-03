Дополнительный набор на военную службу по контракту проводится в Челябинской области

Надеть погоны могут мужчины в возрасте до 50 лет

Военный комиссариат Челябинской области проводит дополнительный набор мужчин на военную службу по контракту. Подробности желающие могут узнать в военкомате по месту жительства.



Контрактники помимо зарплаты получают пакет социальных льгот и гарантий (в том числе возможность оформления льготной ипотеки), государство обеспечивает их необходимым обмундированием и экипировкой. Есть возможность продолжать при этом заочное обучение в гражданском вузе.

Напомним, на прошлой неделе Госдума РФ приняла поправки в ФЗ «О воинской службе», позволяющие заключать контракт россиянам старше 40 лет. Замминистра обороны Николай Панков объяснял, что возрастные военнослужащие востребованы на смежных с гражданскими работах — в медицине, автоперевозках, поварском деле.

