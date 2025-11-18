Дополнительные поезда назначат из Москвы в Челябинск в новогодние праздники

Всего по стране будет организовано около 700 дополнительных рейсов

Предстоящие новогодние каникулы в России продлятся рекордные 12 дней. Многие жители страны традиционно используют это время для путешествий или поездок к родным и друзьям в другие регионы. Чтобы избежать нехватки мест и сохранить высокий уровень транспортной доступности, РЖД назначили около 700 дополнительных рейсов, сообщает ИА «РЖД Партнер».

Дополнительные поезда будут курсировать по ключевым направлениям. Это в том числе Москва — Челябинск и обратно.

Ожидается, что пиковыми датами для отправления станут 30 декабря и 11 января.

Напомним, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января включительно.