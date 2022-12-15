Дополнительные поезда из Челябинска в Москву запустят в новогодние праздники

Рассказываем, когда можно уехать на каникулы

В период новогодних праздников и рождественских каникул железные дороги запускают дополнительные поезда из Челябинска в Москву. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Дополнительные поезда по маршруту Челябинск — Москва отправятся из Челябинска 27 декабря, а также 2 и 8 января. Из Москвы в Челябинск — 29 декабря, 2 и 8 января, обратно — 3 и 9 января.

Также дополнительный поезд Челябинск — Москва назначен на 28 декабря и 7 января, из Москвы в Челябинск — 30 декабря и 9 января. Поезд Москва — Челябинск отправится 4 января, обратно — 7 января.

График курсирования дополнительных поездов можно посмотреть на сайте ЮУЖД. Билеты уже в продаже.