Дополнительные каникулы начнутся в большинстве учреждений Челябинской области

Выходные продлятся с 30 марта по 5 апреля.

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Школы, техникумы, вузы и учреждения дополнительного образования Челябинской области уйдут на каникулы с 30 марта по 5 апреля. На этой неделе массовый карантин ввели по всей стране. Отдыхающих южноуральцев призвали оставаться дома. В медучреждениях не будет вестись плановый прием и госпитализация, а в госорганах ограничат прием граждан.

«Органы власти, системы обеспечения, транспорт, магазины, это будет работать. Из наших социальных систем больше всего повезло педагогам, работникам культуры и спорта, то есть они тоже уйдут на выходные дни. Соцслужбы, безусловно, они у нас уже даже без выходных работают. Медицинские работники, это уже тоже давно режим практически круглосуточной работы и мобилизации. Поэтому вот эти структуры они будут работать. Кстати, очень многие организации переводят своих сотрудников на удаленный режим работы. И органам государственной власти и муниципальным тоже рекомендовано это сделать. Поэтому часть наших сотрудников тоже уйдет на удаленный режим работы, если будут позволять графики. Но, я думаю, министерство здравоохранения, министерство социальной защиты, все их структурные подразделения во всей области будут работать в штатном режиме», — заявила вице-губернатор Ирина Гехт.

Личные приемы остановили в федеральных структурах, для сторонних лиц закрыты здания судов. В МФЦ принимают посетителей только по предварительной записи. Работу продолжат фитнес центры. Для них ввели режим ограниченного посещения — в зале не должно быть более 50 человек. Такие же ограничения ввели для ресторанов и баров. А вот бассейны придется закрыть. Не будут работать ночные клубы и кальянные.