Дополнительные дог‑боксы установят в скверах Магнитогорска

Владельцы собак, выгуливая своих питомцев, смогут сразу же убрать за ними

В Магнитогорске в пяти парках и скверах установят дополнительные дог-боксы — урны для сбора и утилизации продуктов жизнедеятельности собак. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Урны для отходов в ближайшее время появятся в скверах имени П. И. Чайковского, «50 лет Победы», имени В. В. Маяковского, имени космонавта П. Р. Поповича и в парке «Южный».

«Урны для отходов уже можно найти в парке у Вечного огня, в Экологическом парке, сквере Металлургов. В верхней части бокса находится отсек, откуда собаководы могут взять биоразлагаемый пакет, а в нижней части — урна, которая предназначена для отходов жизнедеятельности животных. Обращаем внимание, что использовать дог-боксы для утилизации пищевых и иных отходов запрещено»,— сообщили в мэрии.

Боксы с гигиеническими пакетиками в Магнитогорске начали устанавливать с 2019 года. Опыт показал, что такая практика востребована среди горожан. Поэтому было принято решение установить дополнительные боксы.

Опустошать их и пополнять новыми пакетами будут по мере заполнения.