Доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве получают 11 тысяч южноуральцев

Выплата сохраняется даже при переезде в город

В Челябинской области 11 104 человека получают доплату к пенсии за работу в сельском хозяйстве. Специальная доплата назначается неработающим получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

В 2024 году размер доплаты составляет 2033,72 рубля, для получателей пенсий по инвалидности третьей группы — 1016,86 рубля, что составляет 25% от установленной к пенсии величины фиксированной выплаты.

«Надбавка оформляется одновременно с оформлением страховой пенсии. При этом выплата сохраняется при переезде в город или сельское поселение, ставшее городской территорией», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Узнать о выплате подробнее можно по телефону единого контакт-центра СФР 8‑800‑100‑00‑01.