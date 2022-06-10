«Это уникальное мероприятие. Донорские акции в музее — единичные случаи в нашей стране. Обычно доноры сдают кровь в передвижном мобильном пункте. А мы предлагаем им сделать это под красивую музыку в атмосфере прекрасного», — говорит главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.
Отличившимся донорам также вручат удостоверения почетного донора. А людям, ставшим донорами костного мозга, — медаль «За содействие донорскому движению» Федерального медико-биологического агентства РФ. Областная станция переливания крови на улице Воровского, 68 в этот день работать не будет.Прийти на праздник и сдать кровь в музее можно с 9:00 до 13:00.