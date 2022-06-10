Донорам крови подарят билеты в главный музей Челябинской области

Такую акцию можно назвать уникальной в пределах страны

Во вторник, 14 июня, мировое сообщество отметит Всемирный день донора. Доноры из Челябинска в этот день смогут сдать кровь в Государственном историческом музее Южного Урала и получить бесплатный билет на осмотр его экспозиций, сообщает пресс-служба Челябинской областной станции переливания крови.

«Это уникальное мероприятие. Донорские акции в музее — единичные случаи в нашей стране. Обычно доноры сдают кровь в передвижном мобильном пункте. А мы предлагаем им сделать это под красивую музыку в атмосфере прекрасного»,

— говорит главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Отличившимся донорам также вручат удостоверения почетного донора. А людям, ставшим донорами костного мозга, — медаль «За содействие донорскому движению» Федерального медико-биологического агентства РФ. Областная станция переливания крови на улице Воровского, 68 в этот день работать не будет.

Прийти на праздник и сдать кровь в музее можно с 9:00 до 13:00.