«Донора ищут по всему миру»: девочке из Миасса нужны 1,2 миллиона рублей на подбор генетического близнеца

11-летняя Вероника Уфимцева борется с лейкозом

Благотворительный фонд «Искорка» объявил экстренный сбор на поиск донора для 11-летней девочки из Миасса. У Вероники Уфимцевой острый миелобластный лейкоз. В обиходе болезнь называют «рак крови». Она лечится, но нередко дает рецидивы. Так было и с Вероникой.

Курс лечения школьница завершила в прошлом году. А минувшим летом опять попала в онкоотделение с рецидивом. Вероника прошла курс противорецидивной химиотерапии и снова вышла в ремиссию.

«Сейчас наша маленькая пациентка находится на лечении в клинике „НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой“ в Санкт-Петербурге. Консилиум врачей принял решение, что Веронике нужна трансплантация костного мозга. Родные для этой процедуры не подошли. А трансплантация назначена уже на февраль 2021 года», — рассказала «Первому областному» информагентству пресс-секретарь «Искорки» Вера Касаткина.

Потенциального донора разыскали в России, но он подходит всего лишь наполовину. А это серьезный риск, что лечение будет неэффективным. Поэтому поиск генетического близнеца теперь продолжат в Международном регистре имени Стефана Морша. Сама процедура трансплантации будет оплачена государством, а поиск донора — нет.

«Родителей у девочки нет, ее воспитывают дед и бабушка. Они обратились за помощью в «Искорку». Подбор донора стоит примерно 18 тысяч евро, или 1,2 млн рублей. На такую сумму регистр выставил счет изначально. При этом 6 тысяч евро (около 400 тысяч рублей) нужно внести в кратчайшее время для активации поиска донора», — замечает Вера Касаткина.

Поддержать девочку можно на сайте фонда.