Донбасские библиотекари познакомились со златоустовской гравюрой на стали

Город оружейников принял делегацию из донецкого города Ясиноватая

В Златоусте побывали с ознакомительной поездкой делегаты из донецкой Ясиноватой, подшефного Челябинской области города. Специалисты библиотечной системы и музея узнали, как проходит культурная жизнь на Южном Урале, сообщает пресс-служба администрации Златоуста.



Визит ясиноватцев — ответ на недавнюю поездку депутатов, бизнесменов и чиновников в Донбасс. Тогда златоустовцы передали в Ясиноватую гуманитарный груз. Теперь деятели донбасской культуры смогли узнать поближе культурную же жизнь южноуральского города.

Делегацию донбасцев возглавляла начальник отдела культуры Ясиноватой Лариса Ищенко, с ней приехали представители библиотекарей, музея, организационно-методического центра. Гости из Донецкой Народной Республики побывали в Златоусте на празднике День ножа, поднялись на башню-колокольню, изучили опыт создания модельных библиотек. Конечно, познакомились с гравюрой на стали: делегатам устроили экскурсии в городском краеведческом музее и на знаменитой Златоустовской оружейной фабрике.

На память гости оставили главе города Максиму Пекарскому уникальную книгу «Хроники Ясиноватой. Вязь времен, историю творящих».

Глава Златоуста заявил, что и впредь город оружейников будет развивать связи с донбасскими друзьями. Тем более что златоустовские волонтеры уже не раз доставляли в ДНР необходимые для налаживания нормальной жизни грузы.