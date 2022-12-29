Донбасс: жизнь вопреки. Часть 2

Как без воды и под обстрелами жить по‑человечески

Журналист «Первого областного» уже второй раз в этом году съездил в отпуск в Донецкую Народную Республику. Это вторая, заключительная часть его дорожных заметок.

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Дорога из Донецка на Волноваху и дальше, в сторону Мариуполя, ровная, словно бильярдный стол. Видно, что асфальт новый, что клали его недавно и очень, очень аккуратно. Хватает дорожной техники (в том числе с челябинскими номерами), рабочие ставят новые бордюрные камни.

А еще на трассе много военного транспорта. В основном — разъездные «Уралы» и КамАЗы. Но хватает и машин дорожно-строительного назначения. Рядом с дорогой попадаются следы чисто военно-инженерных дел — склады противотанковых бетонных пирамид, бетонных же плит перекрытия, готовых железобетонных дотов (долговременных огневых точек), бревен, которые обычно кладут в два-три наката сверху блиндажей… Похоже, готовится мощная полоса обороны, хотя до передовой несколько километров.

Но главное — практически нет знаков «Осторожно, мины!», что в августе были через каждые 50 метров по обочинам трассы.

И от этого сильно легче на душе. Значит, все потихоньку налаживается.

***

Волноваха — небольшой город километрах в пятидесяти юго-западнее Донецка, который был освобожден от украинских нацистов еще весной, но в ходе жесточайших боев пострадал так, что в городе, по сути, не осталось ни одного целого здания. Одна из территорий, «подшефных» Челябинской области.

Нас встречает Миша Подобед — некогда сотрудник южноуральского правительства, а здесь первый и главный помощник Дмитрия Гатова — мэра Еманжелинска, первого замглавы Волновахи и старшего по всей группе челябинских чиновников и администраторов, направленных в командировку в Донбасс.

Первым глянули трехэтажный дом в центре города, который заканчивают возводить строители треста «Магнитострой» и субподрядчики из Нижневартовска, катающиеся по Волновахе на машинах с чеченскими номерами.

Дом практически построен, осталось подсоединить его к теплотрассе да сделать хоть какое-то благоустройство территории. По-хорошему — ничего выдающегося, трехэтажка как трехэтажка. Но на фоне окружающей разрухи смотрится чудесно. И люди (говорят, сюда заселят учителей) будут довольны.

Затем поехали осматривать социальные объекты, ремонт которых Южный Урал взял на себя.

В целом все нормально. Не без небольших недочетов, что-то еще в работе (как стоматологическая поликлиника, которую взялись восстанавливать из состояния «проще снести и построить новую»). Но и детсады, и школы уже в полном, рабочем порядке.

Правда, дети сейчас на дистанте — грипп лютует, да и никому не хочется попасть под подлый обстрел укронацистов (а эти гады стреляют в основном по тем, кто не может ответить). Но сами соцучреждения работают (да и детишки, пусть и поодиночке, но приходят на консультации). Учебники и прочие необходимые для процесса обучения издания уже прибыли из России. Благо физика — это физика, а математика — это математика, и учебные программы на Украине и в России похожи. А вот история, конечно, стала жертвой укропропаганды… Впрочем, все наладится, и учителя все исправят.

В школе № 6 заходим в один из кабинетов. Там на учительском месте сидит совсем еще молоденькая и чудо как хорошенькая девушка.

«Нет, я сама в учителя не собираюсь — мне бабушки с мамой хватило. Да и замучали меня тут таджики-рабочие замуж звать, — с деланой серьезностью объясняет девчушка. — Я в прокуроры пойду».

Глянув на это личико, понимаешь, что у Натальи Поклонской скоро может появиться серьезная конкурентка…

***

На центральной площади Волновахи много людей. Многие привычным шагом идут в местную мэрию. Чиновники, кстати, работают, несмотря на то что вместо большинства стеклопакетов на окнах обыкновенный полиэтилен. Греются чаем, время от времени включают обогреватели и тепловые пушки. Но — работают.

Середина дня, и в местном универсаме идет бойкая торговля. Резко погасший свет не сбавляет торгового азарта. На полках — в том числе как бы уже довольно давно запрещенные к производству и поставке в Россию Pepsi и Coca-Cola. Берем по баночке.

«Пепси» предсказуемо оказалась белорусским творением. Что же, «батька» Лукашенко всегда умел видеть выгоду в своем статусе «около-России». А вот Coca-Cola сверкнула названием не только на английском, но и на… арабском. Оказалось, производство расположено в Исламской Республике Иран!

Вот уж не подумал бы, что при режиме аятолл будут производить едва ли не главный символ пищепрома и просто бытовой культуры США — смертельного, заклятого врага Ирана. Да еще и поставлять его в ДНР…

***

Здесь и далее не будет ни фамилий, ни фотографий, ни названий населенных пунктов, улиц или другой географии, ни других более-менее точных данных — таковы суровые, но, как выяснилось, очень актуальные меры безопасности.

Штаб сводного отряда ОМОН «Атом» управления Росгвардии по Челябинской области расположился в одном из зданий в центре поселения В… давайте скажем так, на юге Донецкой Народной Республики.

Командир отряда в момент нашего приезда был на выезде, и нас встретил его заместитель — майор полиции по имени Вадим.

Видно, что к своему месту обитания бойцы и командиры относятся с крайней степенью аккуратности, бережливости. И быт, нехитрый, но вполне комфортный, здесь налажен. Чайник с чаем и всякие вкусняшки к нему появляются на столе моментально.

«В наши задачи входит поддержание общественного порядка на территории, проверка паспортного режима, поддержка мероприятий у коллег из других правоохранительных и силовых структур, действующих на территории, — рассказывает Вадим. — Здесь население достаточно спокойно к нам относится, наши усилия воспринимает положительно. Ну и мы, конечно, с людьми работаем, находим общий язык. Нашли взаимопонимание и с военной комендатурой, сейчас именно они здесь главные — на территории ДНР военное положение. Помогаем коллегам, как и они нам».

По словам Вадима, несмотря на внешнее спокойствие, работы бойцам хватает. Раскрывали действия агентов и наводчиков украинской армии, сталкивались с диверсионно-разведывательными группами противника. И это не все — навыки борьбы с «обычной» преступностью тут тоже в ходу. Так, были ситуации, когда удавалось пресечь деятельность наркоторговцев.

«До октября наш отряд располагался в… (другой территории, также недавно вступившей в состав РФ), — рассказывает Вадим. — Там, конечно, было посложнее. Но мы свою службу несли и несем с честью. Одной из задач было прикрытие работы комплексов ПВО, и наши коллеги не раз говорили, что так, как прикрываем мы, не может больше никто. Все-таки специфика у нас такая, что есть опыт, наметанность глаза и мы можем выявить опасность и от, казалось бы, обычного мирного человека, а не только от „классических“ диверсантов».

В составе сводного отряда почти все — опытные бойцы, которые служат в ОМОНе по 10 лет и больше.

«Я сам служу уже 16 лет и принимал участие в операции по возвращению Крыма», — говорит Вадим.

Молодежи не так много, но те, кто есть, быстро набираются навыков и опыта, который им, конечно же, пригодится в дальнейшем.

Сводный отряд обеспечен со стороны Росгвардии, что называется, «по полной». И когда Вадим об этом говорит, в голосе нет ни фальши, ни некой натяжки. Да и просто видно — форма на бойцах свежая, есть практически все, что нужно для жизни и работы.

«Да, у нашей техники — бэтээров, „Тигров“ — нагрузка большая. Но пока все в порядке», — уверяет майор.

Что до остального, то у бойцов есть даже возможность потренироваться, поддержать физическую форму, а кое-кто взял с собой и боксерские перчатки и лапы для отработки ударов.

Немного не хватает разве что мощных зарядных устройств. Но и эту проблему здесь, видимо, решат.

Вообще, и от Вадима, и от других бойцов — крупных, физически крепких, серьезных и знающих себя и свою силу мужиков — всю беседу исходила абсолютная уверенность в том, что они способны выполнить любую задачу, которая поставит перед ними Родина. И уверенность эту они способны передать любому собеседнику. В том числе и автору этих строк.

Нам лишь оставалось передать заранее подготовленные подарки от ребятишек из челябинского лицея № 11. Письма бойцам и небольшие поделки немного растрогали омоновцев, и в ответ нам подарили пару армейских сухпайков.

Норматив № 2 — 4400 калорий. Нехило. Суточная норма профессионального спортсмена в силовых видах. Ну или обычного рядового бойца челябинского ОМОНа…

***

Пожалуй, один из самых верных признаков того, что город живет, несмотря на все трудности, — это заведения общепита. И Донецк, даже сейчас, без воды и под обстрелами, — один из самых «вкусных» городов на моей памяти. С каким-то невероятным разнообразием качественных ресторанов, кафе, кофеен, бистро и просто заведений на любой вкус, кошелек и почти любой кухни.

Еще в прошлую, августовскую поездку я был ошарашен меню в ресторане Barberry в самом центре города, где под далекий грохот вечерней артиллерийской канонады можно было попробовать блюда из индейки, кролика, утки, телятины, баранины, тунца, форели, краба, креветок, с любым, даже самым экстравагантным гарниром, в любой заправке или под каким угодно соусом.

На этот же раз, пусть во многом случайно, но в итоге и вовсе получился какой-то гастротур по Донецку.

Утром, как только закрыл в офисе местного оператора мобильной связи проблему с сим-картами, наткнулся на маленькую кофейню «Мечтатели». Все, как и положено хипстерскому заведению: скамеечки у входа, миленький интерьер, в меню — кофе да сладости. Тут тебе и капучино, и латте, и раф, и даже какой-то апельсиновый кофе со льдом. И — невероятной свежести пироженки «птичье молоко», с шоколадной оболочкой и с оболочкой из какао. И три хорошенькие молодые девчонки за прилавком. Вот только вместо одного из окон — полиэтилен — последствия недавнего «прилета»…

В ресторане «Парадиз», что чуть на отшибе, дают невероятных местных донецких раков, а еще — чудесных перепелов, которых лучше употреблять под сливочным соусом.

Если вы любите грузинскую кухню, то только в центре Донецка есть сразу три ресторана: «Хмели-сунели», «Боржоми» и особенно нам полюбившееся «Чачапури». Где все в точном соответствии с классикой: пхали, аджапсандали, нежнейшее сациви, вкуснейшие хачапури, нежные хинкали (особенно хороши те, что с бараниной), ну и так далее.

Имеются и заведения итальянской кухни. И те, у кого в меню «сборная мира»: рядом с суши и сашими — пицца, борщ, солянка, шашлыки, паста, том ям и так далее. Из последних выделяется «Базилик» — качеством и ценами.

А еще — уличные ларьки с шаурмой или хот-догами. Вкусными.

«Проблему» Макдоналдса здесь решили давно и просто. Никаких вам «Вкусно — и точка», все проще. В Донецке есть целая сеть с простым и понятным названием «ДонМак». Даже фирменную «М» от Макдоналдса сохранили. И правда — а кто и что им за это сделает? Хотите экзотики — да не вопрос!

В бургерной Rave подают картошку фри с креветками, жаренные во фритюре пельмени гёдзе с мясом краба (!) и соусом на основе васаби. И даже у одного из видов бургера котлета — из тунца с семгой. Ум отъешь!

Наконец, в самом центре есть чудесное бистро азиатской (по большей части японской и корейской) кухни «Кимбао». И кухня аутентичная, вплоть до супов суимоно сакано или ким ям, острейших корейских салатов с говядиной или свининой или бао бургеров. И интерьер интересный — с телевизорами над головами, по которым показывают клипы корейских K-pop команд. И то, что блюда подаются здесь либо в картонных коробочках, либо в одноразовой посуде и с одноразовыми же приборами, решает бОльшую часть вопросов, связанных с гигиеной.

И это очень важно. Потому что, в который раз замечу, — воды в Донецке нет.

Но, несмотря на это, ни в одном из заведений, которые удалось посетить за поездку, не было ни единого признака не то что антисанитарии — даже намека на то, что здесь кто-то что-то может вовремя не убрать, не почистить или не вымыть. Скорее наоборот — практически образцовая гигиена.

А еще почти у всех заведений есть своя доставка. Что вполне объяснимо: когда по городу постоянно стреляют, зачем куда-то ехать пообедать или поужинать, если могут все привезти в лучшем виде.

Скажете про «пир во время чумы»? А я вам отвечу, что вот это вот всё — самый настоящий подвиг Донецка и его жителей.

Как донецкому общепиту все это удается — решительно непонятно. Наверное, столь сильно у местных желание жить и работать. Вопреки всему. И делать это вкусно.

***

Каких-то больших, массовых новогодних мероприятий в Донецке совершенно точно не будет. Даже крупных елок монтировать на улицах не станут.

Причина понятна — обстрелы. И враг, который будет только рад нанести удар по скоплению на улице ни в чем не повинных людей, в том числе по детям.

Но город, несмотря на все попытки помешать его жителям, продолжает жить. Жить максимально полной и интересной жизнью. В которой есть место и нужной работе, и серьезной учебе, и вкусной пище.

Уверен, эти новогодние праздники станут последними, проведенными в Донецке под угрозой обстрелов. А дальше — дальше укронацистов отгонят на расстояние, превышающее артиллерийский выстрел, в городе дадут воду, весной посадят первые розы в клумбах… И Донецк расцветет. И жизнь в нем спустя много лет задышит полной грудью.