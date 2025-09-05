«Донбасс. Вторая жизнь»: челябинские журналисты сняли фильм о помощи подшефным территориям

Они провели в Ясиноватой, Волновахе и Авдеевке семь дней

Есть истории, о которых говорить страшно, опасно или не принято. А есть те, о которых должен знать каждый. В мае 2022-го Челябинская область взяла шефство над несколькими территориями в Донбассе. В прошлом году съемочная группа ОТВ отправилась в большую рабочую поездку на новые территории, оттуда привезли фильм-документ. Как мирная жизнь пробивается из-под завалов после обстрелов, как по крупицам собирают быт и возвращают веру в будущее, показали сегодня на международном фестивале «RT. Док: Время наших героев».

Фильм главного редактора ОТВ Ольги Гаврилюк называется «Донбасс. Вторая жизнь». Съемочная группа провела неделю в освобожденных городах, чтобы своими глазами увидеть, как жители новых территорий перенесли тяжелые времена, что там уже сделано и сколько еще предстоит.

Первый кадр — грохот — испуг журналистов (но не местных жителей).

«Тише, это ПВО, сбили. Мы сбили ракету, все, тихонечко», — говорит жительница Ясиноватой Наталья Кравченко.





Местные за все эти годы научились определять, с каким звуком ракета летит на них, а с каким ее сбивают — звук высоко, не приземленно, отмечают они. Ясиноватая, Волноваха и Авдеевка освобождены, Челябинская область как регион-шеф оказывает городам всестороннюю помощь. Прежде всего — в восстановлении инфраструктуры. Однако зачастую строителям приходится работать под нескончаемый свист пуль и грохот от разрывающихся снарядов.

По словам автора Ольги Гаврилюк, идея сделать фильм пришла просто: людям было необходимо рассказать, чем занимаются города-шефы.

«Когда началась СВО в 2022 году и регионы РФ стали брать шефство над новыми территориями, никто не понимал, что же это такое. Слышали, что есть такие города, что там что-то восстанавливают, а что восстанавливают — никто не знал. Это так далеко, туда не летают самолеты и не ходят поезда, там даже съемки не проводили. Было непонятно, как туда добираются со строительными материалами. Наш фильм для того, чтобы рассказать зрителю через истории людей, что такое подшефная территория и как меняется там жизнь», — говорит автор.





Показать такую повседневность на экране правдиво, не притронувшись к ней, — сложно. Однако команда была подготовлена: оператор Евгений Молчанов находился в зоне СВО около года, после возвращения домой он вместе с группой отправился туда еще раз.

«Когда на эту войну смотришь не только через прицел, но еще и через видоискатель, это совсем другой взгляд и другие эмоции. Когда ты там — видишь мир черно-белым. А когда снимаешь истории людей — появляется множество оттенков серого и любого другого цвета», — поделился Евгений.





Разумеется, есть истории, которые показывать нельзя, особенно рассказанные устами детей, которые не могут даже в школу пойти, потому что боятся попасть под обстрел.

«Мы показываем, как все меняется, через рассказы местных жителей. Мы не брали те части, как у них проходила жизнь до прихода Челябинской области или до того, когда линия фронта сдвинулась. Они ужасно страшные», — рассказывает Ольга Гаврилюк.

Тяжело ли показать мир после войны? Показать — нет, тяжело видеть эти последствия.

«С одной стороны, мы показываем красивую картинку, как построили новый дом, с другой — разрушение. В фильме сделал специально закольцованную музыку, где даже на хороших кадрах она тревожно играет. Да, регион помогает, делает все, чтобы люди начали снова жить, а не выживать в подвалах. Но, несмотря на это, напряжение все равно не проходит», — рассказал режиссер фильма Константин Моцный.

Телеканал ОТВ и редакция ИА «Первое областное» неоднократно бывали «за ленточкой». Так, весной этого года журналист Марина Власова вместе с пенсионеркой Байрамбике Хамитовой направились с гуманитарной миссией в Донбасс. В 2023 году журналист телеканала ОТВ Марианна Лысенко возила гуманитарку в зону спецоперации дважды.

На фестивале показали еще один челябинский фильм — от наших коллег из ГТРК «Южный Урал» «Открытые сердца. Челябинск — Донбассу». Теперь обе картины можно посмотреть на сайте «RT. Док».





Оба фильма стали не просто репортажами, а искренними и пронзительными свидетельствами того, как в самых страшных условиях люди продолжают бороться за свою жизнь и будущее. Они — мост между двумя родными теперь землями, Челябинском и Донбассом, и напоминание о том, что даже в самой гуще войны никогда не гаснет надежда и не прекращается работа по восстановлению мира.