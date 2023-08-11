Домик хоббита появился во дворе школы под Карталами

Дети выиграли грант на преображение пространства под окнами

Школьники из села Великопетровка под Карталами победили в конкурсе РМК на лучшее преображение школьного дворика и получили 400 тысяч рублей на реализацию своей идеи. В итоге прямо под окнами классов появился сказочный домик хоббита.

Домик строили не с нуля. За школой есть большой огород. Здесь ребята и педагоги каждое лето выращивают картошку, свеклу, морковку. Да в таких количествах, что для школьной столовой хватает на целый учебный год. Для хранения урожая во дворе школы когда-то построили овощной склад. Постройка выглядела потрепано и уныло. Ее и решили преобразить. А фантазия подсказала, что хранилище можно превратить в домик хоббита.

Над проектом работали два человека: учитель рисования Наталья Максименко и ученица восьмого класса Марина Чадымова. Результат получился отменным, и проект выиграл грант — 400 тысяч рублей. Примерно в такую сумму и уложилось благоустройство.

Крышу хранилища засеяли зеленой травой. В старой сарайке поменяли дверь, а на фасаде сделали сказочную лепнину. Перед хранилищем разровняли и замостили большую площадку с зоной отдыха и газонами. Обрамили площадку плетеным забором — таких в казачьем селе немало.

«Летом здесь можно отдохнуть после работы на огороде, а во время учебного года — подышать свежим воздухом. Причем площадка открыта не только для школьников. Красотой могут любоваться селяне, которые идут мимо школы», — рассказала ИА «Первое областное» директор Великопетровской школы Наталья Тарабарская.

Несколько лет назад Великопетровская школа уже становилась победителем аналогичного конкурса и обустроила во дворе уголок с уличными тренажерами — сегодня здесь занимаются и дети, и взрослые.

При школе также открыто школьное лесничество: летом ребята участвуют в высадке деревьев у сел Запасное и Джабык, пострадавших во время страшных пожаров 2021 года. В этом году школьники расчистили три родника. Так что менять мир к лучшему для них — привычное дело.