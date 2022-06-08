Домашняя собака погибла от бешенства в Чебаркуле

В городе объявлен карантин

За последнюю неделю в Челябинской области зафиксирован один случай бешенства у животных. От смертельной инфекции погибла домашняя собака в Чебаркуле. Об этом в среду, 8 июня, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Собаке было два года. Она жила в личном подсобном хозяйстве»,

— уточняют подробности в ведомстве.

Населенный пункт, где выявлено заболевшее животное, объявлен неблагополучным. Там вводится карантин и уже проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Напомним, с начала 2022 года в Челябинской области от смертельного вируса скончались 34 животных: 15 собак, 2 енотовидные собаки, 8 лис, 7 кошек и две домашние декоративные крысы

Россельхознадзор напоминает, что бешенство — опасное инфекционное заболевание, которое приводит к смерти. Люди заражаются от больных животных при укусе, оцарапывании или ослюнении (вирус передается со слюной). Но домашних питомцев можно привить от бешенства.