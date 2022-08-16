Домашний кот погиб от бешенства на окраине Челябинска

В поселке Першино объявлен карантин

На улице Барнаульской, что в поселке Першино Металлургического района Челябинска, от бешенства погиб домашний кот. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В микрорайоне областного центра, где выявлено погибшее животное, будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», — добавляют в пресс-службе.

Всего с начала 2022 года в Челябинской области от смертельного вируса уже умерли 44 животных: 18 собак, 2 енотовидные собаки, 10 лис, 11 кошек, 2 декоративные крысы, 1 еж. Последний кот стал 45-м.

Ранее карантин по бешенству объявили в другом микрорайоне Челябинска. От опасного вируса здесь погибла домашняя собака.



До этого в садах под Озерском взрослого и ребенка укусил лесной еж. Зверек был также переносчиком смертельного вируса.

