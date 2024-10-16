Домашний хлеб и пельмени: предприниматель из Чебаркуля возрождает русские традиции

Дом хлеба превратился в ресторан «У печки»

Что может быть вкуснее домашнего горячего хлеба или пельменей, приготовленных со всей душой? Ответ на этот вопрос ИА «Первое областное» получило от владелицы семейного бизнеса в Чебаркульском районе Дины Муратовой.



Дина Муратова — предприниматель, хозяйка семейного бизнеса по производству полуфабрикатов и выпечки «Три богатыря». Также в распоряжении их семьи свиноферма, сыроварня и животноводческая ферма мясо-молочного направления.

В первой половине этого года семья захотела расширить свое дело и открыть самый настоящий Дом хлеба. Со временем проект изменил свое название, и теперь жители Южного Урала посещают ресторан-музей под названием «У печки».





Всемирный день хлеба отмечается 16 октября. Редакция ИА «Первое областное» попросила предпринимателя из Чебаркуля рассказать о домашнем хлебе и о том, как семейный бизнес сближает людей.

Семья Муратовых создала цех по производству домашних пельменей, вареников, выпечки и открыла сыроварню. Продукция так понравилась южноуральцам, что на производство стали проситься не только взрослые, но и дети.

«Мы готовим очень много выпечки, пельменей и вареников. Ко мне начали проситься на экскурсии. Я проводила в своем кабинете мастер-классы по лепке пельменей и пирожков. Было очень неудобно, потому что больше десяти человек в помещение не входило. На производство водить детей тоже нельзя», — рассказывает Дина Муратова.

Собеседнице пришла мысль создать место, где можно комфортно принимать людей, рассказывать им истории, проводить мастер-классы и угощать их домашней едой. Так и появился ресторан-музей «У печки».

«Название такое придумали, потому что в нем находится настоящая русская печь, которую мы топим, когда приходят гости», — говорит Дина.

Бизнесвумен признается, что наличие такого атрибута вызвало еще больший интерес среди посетителей.





«Детей оттуда вытащить невозможно, любят они сидеть на печке», — замечает собеседница.

Интерьер ресторана выполнен в деревенском стиле: деревянные рамы, колодец, старинная утварь и русская печь.



Ингредиенты для блюд ресторана тоже свои.

«У нас есть еще ферма с коровками и телятами. Из молока мы варим свои сыры для вареников, для ресторана готовим творог, сметану и молоко», — делится Дина.



Отбоя от посетителей нет, предприниматель признается, что расписание уже забито до марта. Неудивительно, ведь в современном мире с его огромным разнообразием предложений не хватает таких мест, где чувствуется домашняя душевная атмосфера.

«Мы проводим хороводы, говорим о традициях, играем в ручеек. Недавно приезжали дети, мы не могли поверить, что они не знают игру в ручеек. Этот десятиминутный хоровод очень сильно объединяет, а людям сейчас этого не хватает»,— рассказывает Дина.



Делиться знаниями и навыками — еще один хороший способ сближения. Героиня проводит мастер-классы по лепке пирожков и пельменей, только теперь не в маленьком кабинете, а в просторном зале своего ресторана.

«Группа детей скоро приедет, и они будут сами раскатывать булочки. Мы делаем на мастер-классах небольшие булочки хлеба, размером с пальчик. Сначала они его раскатают, положат в формы и отправят в печку. А пока мы будем водить хоровод и слушать истории, булочка испечется, и они смогут забрать ее себе домой», — рассказывает Дина.

На мастер-классах женщина рассказывает детям сказки про Емелю и Илью Муромца, который сидел 33 года на печи, а потом набрался сил и пошел Русь защищать.





На территории комплекса находятся маленькие домики, где могут расположиться приезжие. В ближайших планах у Дины принять большую делегацию гостей и накормить их домашним супом из печи.