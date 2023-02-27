Дома культуры Октябрьского района устроили гастроли для сбора средств на помощь бойцам СВО

Купленные оборудование и снаряжение на передовую отвезли троицкие волонтеры

В Октябрьском районе прошла серия благотворительных концертов местных артистов, собранные средства организаторы направили на приобретение оборудования в помощь участвующим в специальной военной операции подразделениям. Закупленные квадрокоптеры и генераторы в зону боевых действий доставила группа троицких волонтеров.



15 адресов на карте Донбасса

Первое областное информагентство уже рассказывало о группе волонтеров из Троицка, организовавших сбор гуманитарной помощи для воюющих подразделений российской армии. С ноября 2022 года Дмитрий Ведерников, Владимир Дядюра и Олег Адонин уже трижды выезжали в зону СВО, доставляли в подразделения и конкретным бойцам — жителям Челябинской области посылки из дома. Третья поездка состоялась в феврале, а сейчас волонтеры готовятся к четвертой.

«В феврале мы развезли помощь по 15 адресам. Побывали в Донецке, Луганске, Мариуполе, Богучаре, Ровеньках, Старобельске, Сватово, Меловатке — везде, где служат наши парни. Большая часть груза собрана была по запросам подразделений: отвезли бойцам квадрокоптер, тепловизоры, прицелы, печи, обмундирование. Заодно родственники солдат передали несколько персональных посылок, мы разыскали всех адресатов. Что там было в коробках от родных — не знаю, не заглядывал. Но всем ребятам обязательно добавляли что-то от себя», — рассказал Первому областному информагентству Дмитрий Ведерников.

Троичане действуют независимо от официальных пунктов сбора, за помощью ни к властям, ни к партиям ни разу не обращались. Однако каждый раз Ведерников и компания умудряются собрать весьма серьезный груз. Даже приобрели за свой счет автомобиль «Нива», отправившийся в Донбасс на жесткой сцепке.

Волонтеры объясняют: они стараются помогать именно землякам. Но, конечно, не отказываются поддержать и мобилизованных или ушедших добровольцами жителей других районов Челябинской области. Тем более что деньги и вещи присылают не только жители Троицка. С самого начала перевозчикам помогают, например, из Октябрьского района. Особенно Дмитрий отмечает активность села Подовинного: здесь участием в сборе помощи озаботились не только жители, но и официальные учреждения.

«С песней к победе»

Творческие коллективы Подовинновского дома культуры о внесении своей лепты в помощь сражающимся в Донбассе южноуральцам задумались в ноябре 2022 года: приуроченный ко Дню народного единства концерт в ДК решили сделать благотворительным. По словам директора Подовинновского ДК Наиды Девальд, люди откликнулись сразу.

«Мы, вообще-то, полагали, что акция будет разовой, но и после концерта наши бабушки продолжали приносить помощь — теплые вещи, домашние соленья-варенья. С 4 ноября по 1 февраля собрали около тонны гумпомощи для солдат. Тогда же связались с троицкими волонтерами и передали все им. Несколько семей из Октябрьского района оставляли нам персональные посылки для своих мужей и сыновей, служащих в зоне СВО. Мужики из Троицка все развезли по адресам, с передовой пришла обратная связь: бойцы благодарили и родных, и организаторов. Так что идея повторить акцию на новом уровне в преддверии 23 Февраля, можно сказать, витала в воздухе», — рассказывает Наида Девальд.

Наида Девальд объединила усилия с коллегой, руководителем Крутоярского ДК Юрием Грибовским. Задумали устроить гастрольный тур по районным учреждениям культуры — а их более тридцати — с концертной программой, посвященной помощи российской армии. Проект назвали «С песней к победе», пригласили участвовать известных в муниципалитете исполнителей. Не отказался ни один. С транспортом помогло районное управление культуры.

Жители Подовинного продолжают нести в Дом культуры теплые вещи и гостинцы для солдат

«С 3 по 22 февраля мы дали 11 концертов в сельских домах культуры. Всего на них побыли больше полутора тысяч человек, собрали около 700 тысяч рублей. Только Сергей Мельников, руководитель нашего молочного предприятия, пожертвовал около 300 тысяч. Часть этих денег успели передать троичанам для закупки необходимого оборудования и медикаментов. Остальные храним в сейфе», — объясняет директор Подовинновского ДК.

Билеты на концерты «С песней к победе» стоили всего по 50 рублей. Но зрители могли дополнительно пожертвовать деньги: для этого артисты одолжили у местной избирательной комиссии прозрачную урну. Наида Девальд подчеркивает: все действия и с деньгами, и с собранными вещами — передачу волонтерам, покупки, сами факты доставки помощи адресатам — фиксируются на фото и видео. Эти отчеты, кстати, составили один из блоков концерта: зрители могли убедиться, что все пожертвования доходят по назначению.

«У нас получилась отличная программа. Руководитель нашего народного хора Любовь Абильева выступает с казачьими песнями. Сергей Санайко поет песню „Ах, мое ты село“, Юрий Грибовский — „Родину“ из репертуара Трофима. А когда Сергей Пахомов исполняет хит Shaman-а „Встанем“ — зал действительно встает со слезами на глазах! Все молодцы. Наш водитель признавался: посмотрел концерт 11 раз, и ему не надоело!» — с гордостью говорит Наида Девальд.

Во второй половине марта Дмитрий Ведерников, Владимир Дядюра и другие троицкие волонтеры снова собираются в зону СВО. Повезут и посылки, приобретенные на деньги от подовинновских концертов. А в конце первого весеннего месяца артисты Октябрьского района намерены продолжить свой гастрольный тур. Может быть, даже и за пределами родного района.