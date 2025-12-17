Дома казахстанцев украсят 46 тысяч новогодних елей из Челябинской области

Еще 10 тысяч деревьев отправились в Волгоградскую, Мурманскую и Омскую области

Почти 46,5 тысячи хвойных деревьев из Челябинской области отправились в Казахстан, чтобы украсить дома в Новый год. Сосны и елки отправляли с начала октября по середину декабря, сообщают в Уральском управлении Россельхознадзора.

Казахстан традиционно выступает основным зарубежным потребителем новогодних елей и сосен, заготовленных на Южном Урале. Ежегодно в республику уезжает порядка 50 тысяч деревьев. Каждая партия колючей продукции проходит обязательный досмотр. Для лабораторных исследований отбираются образцы, чтобы подтвердить фитосанитарную безопасность груза.

Также свыше 10 тысяч хвойных деревьев из Челябинской области были отправлены в другие российские регионы. Среди них — Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Ростовская, Самарская, Мурманская, Омская и Оренбургская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.

Напомним, в Челябинске уже открылись елочные базары. Они работают во всех районах города.