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сегодня в 15:41
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/ Дома для обманутых челябинских дольщиков достроит госкомпания ДОМ.РФ

Дома для обманутых челябинских дольщиков достроит госкомпания ДОМ.РФ

Как именно будет решена проблема, разъяснил Алексей Текслер.
сегодня в 14:35
  |  Общество

Ситуацию с дольщиками СК «Радуга» прокомментировал также глава Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что правительство региона занимается решением проблемы долевого строительства — 4,5 тысячи южноуральцев все еще ждут свои квартиры.

Уже решено, что ДОМ.РФ достроит дома дольщиков «Радуги», и на это будет выделено 750 миллионов рублей на квартиры для 730 человек.

У них есть такая возможность, так как строительство домов осуществлялось со страхованием из фонда защиты прав дольщиков. Таким образом возможности есть, я рад, что именно челябинские дольщики смогут получить средства из фонда защиты дольщиков ДОМ.РФ. Я благодарю правительство РФ, Министерство строительства РФ и ДОМ.РФ за принятое решение. — сказал Алексей Текслер.

Заявление главы Челябинской области по поводу дольщиков прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме. Там же Алексей Текслер подписал соглашение о сокращении вредных выбросов предприятий, а также соглашение со Сбербанком. Кроме того, с директором компании Fortum обсудили возможность улучшения экологической обстановки в Челябинске.

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