Дом в Челябинске, из-за которого мэрия судилась с прокуратурой, снесут до конца лета

Аварийная пятиэтажка пустует с декабря прошлого года

Многоквартирный жилой дом в Челябинске по ул. Потемкина, 43 планируется снести во 2-3 квартеле 2022 года, сообщили сегодня в администрации областного центра. Ранее прокуратора обращалась в суд по поводу этого дома из-за угрозы жизни и здоровью граждан.

В пресс-службе челябинской мэрии уточнили, что расселение аварийного дома завершилось в декабре 2021 года.

«С этого времени в рамках ранее заключённого муниципального контракта охранной организацией проводится несколько раз в день патрулирование по данному адресу. Кроме того, проводятся мероприятия по переносу сетей газораспределения во избежание чрезвычайных ситуаций и в целях дальнейшего его сноса. Планируемый срок сноса данного дома 2-3 квартал 2022 года», — сказали там.

Напомним, что ранее прокуратура Челябинска обязала мэрию закрыть доступ к этому дому.

«Принятые администрацией города меры по патрулированию и охране здания недостаточны, поскольку ограничение доступа неопределенного круга лиц к аварийному дому надлежащим образом не обеспечено», — решили там.

Требования надзорного органа позднее поддержал суд.