Дом семьи участника СВО в Нязепетровском округе обещают газифицировать до Нового года

Министр ЖКХ Людмила Алпатова рассказала, из‑за чего произошла задержка в решении вопроса

Решить вопрос по газификации дома семьи участника специальной военной операции в Нязепетровском округе обещают до конца декабря текущего года. Об этом сообщила министр ЖКХ Челябинской области Людмила Алпатова.

Подключившись к прямой линии губернатора, она доложила Алексею Текслеру, с чем была связана длительная задержка по исполнению его прошлогоднего поручения. Ранее ИА «Первое областное» сообщило, что жительница округа Любовь Бабина, выполнив все необходимые работы и закупив оборудование, не дождалась газификации домовладения и вторично обратилась к главе региона.

По словам министра ЖКХ Людмилы Алпатовой, сам газопровод уже проложен, работы затормозила необходимость получить акты допуска и разрешения на пересечение железнодорожных путей.

«Работы выполняет „Газпром Газораспределение Челябинск“. Основная ветка газопровода построена. Ведется работа на получение акта допуска и разрешения на пересечение ж/д путей. Данную ситуацию мы взяли в работу, планируем завершить и дать газ вместе с подрядчиком до конца декабря, чтобы жители порядка 200 домовладений могли уже подключаться к голубому топливу», — доложила Людмила Алпатова.

«Я отфиксировал: до конца декабря, но вообще надо стараться вопросы газификации завершать до начала зимы. Поэтому ускорьтесь. Я и „Газпром газораспределение“ прошу, как подрядчика, вопрос решить максимально быстро. Попрошу и Южно-Уральскую железную дорогу тоже включиться в этот процесс, дать необходимое разрешение, чтобы этот прокол был сделан и в течение декабря люди получили газ в дома», — подытожил губернатор.