Дом с рухнувшей стеной в Чесме независимая экспертиза признавала аварийным еще год назад

По информации администрации, жители согласились не входить в программу переселения, а перенести работы по капремонту на более ранний период

Жители дома на улице Ленина, 12 в селе Чесма ранее обращались в коммерческую компанию, которая делает заключение об аварийности здания. Результаты показали, что дом непригоден для проживания. Но по информации администрации, жители согласились не включаться в программу на расселение и остались жить в данном доме. Вспомнить о результатах независимой экспертизы пришлось накануне, когда в здании рухнула часть кирпичной стены.

«Дом на Ленина, 12 в Чесме год назад был признан аварийным комиссией из Челябинска, причем данную комиссию вызывали жильцы за свой счет. Администрация Чесмы не согласилась с данным вердиктом и оставила проживать людей далее. 21 апреля произошел обвал стены. Люди напуганы, стояли на улице», — сообщила одна из жительниц дома.

Жильцы многоквартирных домов имеют право за свой счет заказать проведение независимой экспертизы, которая покажет техническое состояние здания, его степень износа. По этим параметрам компания готовит заключение — находится дом в аварийном состоянии или нет. С этими документами жители должны обратиться в администрацию города, чтобы здание включили в список аварийных и внесли в программу переселения.

Но обязанность по признанию домов аварийными остается за местной администрацией. Она должна собрать специализированную межведомственную комиссию, которая также сделает заключение — признается ли здание аварийным. В прошлом году региональная жилищная инспекция предписывала администрации провести такую комиссию.

«2 июля 2020 года по результатам обследования Госжилинспекции в орган местного самоуправления направлен акт обследования и заключение для рассмотрения межведомственной комиссией вопроса о признании дома аварийным и принятии срочных мер по обеспечению безопасных условий проживания граждан. В среду, 21 апреля, в здании произошло обрушение облицовочной кирпичной кладки торцевой стены дома площадью 10 кв. м. Пострадавших нет», — ответили ИА «Первое областное» в Госжилинспекции Челябинской области.

Но вопрос проведения обследования и оценки состояния дома и пригодности проживания в нем решается администрацией только сейчас, когда у здания рухнула часть кирпичной стены.

«Гражданам было озвучено два предложения: поставить дом в программу переселения из аварийного жилья с периодом расселения после 2025 года либо войти в программу капитального ремонта дома на 2022—2024 годы. Жители выбрали второй вариант», — сообщили ИА «Первое областное» в администрации Чесменского района.

Все многоквартирные дома, если они не вошли в программу переселения из аварийного жилья, автоматически находятся в программе капитального ремонта. По информации регоператора, на доме по адресу Ленина,12 в селе Чесма региональной программой капитальный ремонт фасада, кровли, фундамента и внутренних коммуникаций запланирован в период с 2031 по 2033 годы. Договора о переносе капремонта на более ранний период между регоператором и администрацией на сегодняшний день не заключено.

Обрушение части стены дома произошло вечером в среду, 21 апреля. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и отделения МВД, глава Чесменского сельского поселения Владимир Волков. В аварийной зоне находятся 4 квартиры, три из которых пустые, жильцы одной квартиры временно расположились у родственников.

Это уже третий случай обрушения стен жилых многоквартирных домов в регионе. В конце марта обвалилась кирпичная кладка дома на Худякова, 13 в Челябинске. Сейчас там управляющая компания проводит обследование технического состояния дома с привлечением специализированной организации.

20 апреля экстренным службам сообщили об обрушении кирпичной кладки стены общежития, расположенного в переулке Автомеханический, 5А в Миассе. На основании заключения комиссией по ЧО было принято решение разрешить жильцам вернуться в свои квартиры. Люди обратились к властям просьбой расселить их из аварийного здания. Региональный Минстрой рассмотрит возможность выделить средства на расселение дома на год раньше — в 2022 году.