Дом для кошек и собак сделали уютнее осужденные исправительного центра в Копейске

Участие в благотворительных проектах — важная часть на пути исправления

В Копейске осужденные, отбывающие наказание в Исправительном центре № 1, сделали косметический ремонт в приюте для бездомных животных «Добрый дом»: заменили старый линолеум на новый, а также наклеили обои. В приюте стало уютнее и безопаснее, а выполненная работа помогла осужденным осознать свою значимость, подчеркнули в ГУФСИН России по Челябинской области.

«Подобные благотворительные акции являются не просто добрым делом, а важной частью процесса ресоциализации осужденных. Участие в общественно полезном труде позволяет им осознать свою значимость, развить чувство ответственности и сострадания»,— отметили в ведомстве.

Кроме того, помощь тем, кто нуждается в большей поддержке, оказывает на осужденных мощное положительное воздействие. Руководство приюта, как и его обитатели, по достоинству оценили преображение пространства.