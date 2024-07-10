Дом брата Мазараки хранит аристократический дух старой Ялты

Особняк в сердце курортного города до сих пор раскрыл не все свои секреты

Старинный особняк в самом сердце Ялты, по улице Войкова, 16, наверное, знают все взрослые жители бывшего СССР — напоминающий крепость дом с приметным флюгером с инициалами «ММ», который зовут то дачей купца Михаила Мазараки, то замком гречанки, «снимался» в знаменитых «Приключениях Буратино».

Экскурсоводы часто приводят к нему туристов, однако и они не все знают об истории дома и его первых обитателях.

Так, есть версия, что инициалы на флюгере означают вовсе не Михаила, а Марию Мазараки — дочь дворянина Максима Петровича Мазараки, владевшего землями в Роменском уезде Полтавской губернии. Она родилась в 1850 году, позднее вышла замуж за своего дальнего родственника Петра Аркадьевича Мазараки, уроженца того же уезда. С разницей в два года в семье родились дети — Лев и Елена, сестра и брат Мазараки. Предположительно, именно Петр Аркадьевич построил для супруги дом-крепость на улице Войкова.

Прямых упоминаний о том, что Мария Максимовна и ее семья владели домом в Ялте, нет, но есть уже упомянутый флюгер, фамильный герб Мазараки — сияющее солнце и небольшая заметка в журнале «Русская мысль» от 1904 года: «Вечная память незабвенному писателю и великому психологу А. П. Чехову. От ялтинских почитателей Елены и Льва Мазараки».

Так сестра и брат Мазараки, дети Марии Максимовны и Петра Аркадьевича, выразили глубокую скорбь по поводу смерти великого русского писателя. И тогда логично предположить, что они были лично знакомы с Антоном Павловичем.

В конце XIX века Ялта была небольшим, но очень популярным курортным городом. Сюда приезжали многие известные люди, и многие из них жили здесь постоянно. В их числе и Чехов, дом которого располагался чуть дальше от побережья. Близким другом и врачом писателя был Сергей Елпатьевский — его особняк находится чуть выше «дачи Мазараки», на соседней улице. Вполне вероятно, что соседи бывали друг у друга в гостях и вместе с Чеховым проводили вечера в приятной дружеской беседе.

Напомним, что сам Антон Чехов долгое время был членом попечительского совета ялтинской гимназии. Он всегда был неравнодушен к образованию и воспитанию молодого поколения. О знакомстве с писателем и его влиянии на Льва Мазараки может свидетельствовать и тот факт, что в 1930-х годах Лев Петрович служил директором школы № 15 в Севастополе — бывшего начального училища для мальчиков.

В начале 1920-х годов особняк был национализирован и разделен на коммунальные квартиры. Он и сейчас является многоквартирным домом, но продолжает хранить дух старинного дворянского рода Мазараки и наверняка еще немало секретов.