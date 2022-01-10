Должность начальника ГУ МВД по Челябинской области занял Михаил Скоков

Ранее генерал-лейтенант возглавлял ведомство в Республике Северная Осетия-Алания

Должность начальника ГУ МВД по Челябинской области занял генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Информация об этом опубликована на сайте главка.

Ранее пост начальника регионального ГУ МВД занимал Андрей Сергеев.

Должность начальника ГУ МВД России по Челябинской области занял 53-летний генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. С 2016 года он занимал аналогичную должность в ГУ МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

Михаил Скоков родился в Ростовской области. В органах внутренних дел служит с сентября 1990 года. Начал службу в ОВД по Родионово-Несветайскому району оперуполномоченным уголовного розыска. В 2000 году он возглавил отделение УБОП при ГУВД по Ростовской области в городе Новошахтинске.

С 2012 года по апрель 2016 года возглавлял УМВД России по Смоленской области.

12 апреля 2016 года указом президента РФ № 177 Михаил Скоков назначен министром внутренних дел по РСО-Алания.

10 июня 2017 года указом президента РФ № 258 Михаилу Скокову присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.

С 2016 года по декабрь 2021 года возглавлял МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

Указом президента РФ Михаил Скоков назначен начальником ГУ МВД России по Челябинской области.