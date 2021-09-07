Доля ипотеки на индивидуальное жилищное строительство в портфеле Банка ДОМ.РФ достигла 9%

Сумма выданных ипотечных кредитов на ИЖС приблизилась к 3,5 млрд рублей

Банк ДОМ.РФ динамично наращивает объемы кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС). За девять месяцев активной работы выдача ипотечных кредитов на ИЖС составила 9% среди продуктов сети Банка. Для сравнения: в целом по рынку доля ипотеки на ИЖС не превышает 2%.

На данный момент сумма выданных ипотечных кредитов на ИЖС приблизилась к 3,5 млрд рублей. Ежемесячно прирост по выдачам ипотеки на ИЖС составляет порядка 20%. Интерес к сегменту ИЖС вызван высоким потенциалом его развития.

«На протяжении последних месяцев мы наблюдаем активный рост спроса на ипотеку на ИЖС. Социологические опросы показывают, что миллионы россиян хотели бы жить за городом, многие граждане, живущие в многоэтажках, хотели бы переехать в частный дом. Банк ДОМ.РФ стремится идти навстречу клиентам, предлагая одни из самых выгодных программ на рынке ипотечного кредитования, в том числе и ИЖС», — отметил директор ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин.

Специалисты Банка ДОМ.РФ отмечают рост спроса на кредиты на ИЖС в рамках «Семейной ипотеки», ставка по которой составляет от 4,6%. Теперь госпрограмма распространяется на семьи с одним ребенком, на данный момент оформлены сделки в объеме более 270 млн рублей. Ипотеку на ИЖС в банке также можно оформить по стандартной программе от 8,9%, востребованность которой обусловлена большей суммой кредитования, — до 30 млн рублей и сроком кредитования до 30 лет.

Банк ДОМ.РФ предоставляет ипотечный кредит на покупку земельного участка, строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту. На полученные средства клиенты также могут строить дом на имеющейся земле. Дополнительного залога для оформления кредита не требуется.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в офисе Банка или в режиме онлайн по ссылке. Около 80% решений принимаются почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. По карте предусмотрены разнообразные бонусы и кешбэк в размере 10% при бронировании отелей, 5% при покупках в категориях Транспорт, АЗС, Спорт и Дом, а также 0,5% в остальных категориях. Карты бесплатны в обслуживании для клиентов, оформивших ипотеку в банке.