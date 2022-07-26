Долгострой на улице Фонвизина в Копейске сдадут летом 2022 года

Дольщики ждут своего жилья почти семь лет

Долгострой на улице Фонвизина, 7 в Копейске прошел предытоговую проверку Госстройнадзора. Окончательный осмотр запланирован на первые числа августа, затем будет подготовлено разрешение на ввод дома в эксплуатацию. После всех процедур 70 дольщиков смогут въехать в свои квартиры. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

На сегодняшний день подрядчик получил основную часть лифтового оборудования и начал монтажные работы. Также проводятся работы по устранению мелких недочетов. В течение десяти дней они будут завершены, тогда Госстройнадзор проведет итоговую проверку.

«В настоящее время подрядной организацией подготовлены все необходимые документы для итоговой проверки, в региональный Минстрой направлено уведомление о ее проведении. По результатам проверки Госстройнадзор выдает заключение о соответствии построенного дома действующим строительным и градостроительным нормам»,— рассказала начальник управления архитектуры и градостроительства Копейска Ирина Шилина.

После осмотра дома и благоустроенной придомовой территории будет подготовлено разрешение на ввод здания в эксплуатацию и произведена его постановка на кадастровый учет.

Представить дом на проверку должны были еще в конце июня, однако сроки были сдвинуты из-за задержек поставки лифтового оборудования, которое доставляется компанией из Омска.

Напомним, проблемный дом на улице Фонвизина начали строить в 2015 году. Застройщика — компанию «Инман» — признали банкротом в конце 2019 года. Решение о завершении строительства проблемного дома в сентябре 2020 года принял федеральный Фонд защиты дольщиков.

В конце марта в Копейске достроили дом на Коммунистическом проспекте, который начали возводить в 2014 году. Однако работы оказались заморожены из-за того, что подрядчик не выполнил своих обязательств.

Весной в Челябинске достроили проблемный дом на улице Доватора. Здание с переменной этажностью и общей жилой площадью свыше 9,2 тысячи квадратных метров компания ООО «Град» начала строить в 2012 году и планировала завершить все работы в августе 2014 года. Однако со своими обязательствами не справилась. Спустя несколько лет дом был передан региональному фонду защиты прав дольщиков и его строительство возобновилось.

Еще один долгострой № 3.18 в челябинском микрорайоне Чурилово Lake City достроят в 2023 году. Сейчас Фонд защиты дольщиков Челябинской области ищет подрядчика для завершения строительства.