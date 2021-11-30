Долги южноуральцев за вывоз мусора превысили 1 миллиард рублей

Регоператор готов списать пени за оплату начислений до 2022 года

Жители Челябинской области задолжали регоператору за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами больше 1 миллиарда рублей. А начисленные пени по неуплаченным платежам составляют 154,8 млн рублей. Регоператор «Центр коммунального сервиса» сообщил, что готов списать эти пени и объявляет акцию «Погаси долг». Участие в ней позволит потребителям, которые имеют долги за коммунальную услугу, избежать штрафных санкций в виде уплаты пени.

«В период с 1 по 31 декабря 2021 года ЦКС предлагает южноуральцам погасить всю имеющуюся задолженность. После чего штрафные санкции будут отменены — пени будут автоматически списаны», — сообщает регоператор по обращению с отходами.

Представитель оператора отметил, что частичная оплата коммунальных счетов не будет являться основанием для списания начисленной пени.

В «Центре коммунального сервиса», который обслуживает три кластера — Челябинский, Карабашский и Магнитогорский, рассказали, что на тарифные средства оператор покупает мусорные баки. На эти цели ЦКС тратит 1% необходимой валовой выручки.