/ Десять «долгостроев» сдадут в Челябинске в 2018 году

Правоохранители ведут дела в отношении застройщиков «Чурилово» и «Яркой жизни».

Правоохранительные органы обещают, что в 2018 году 10 «домов-долгостроев» будут запущены в Челябинске. Сегодня, 30 января, об этом рассказал главный прокурор Челябинской области. Всего по данным властей 34 дома остаются проблемными.

В области в отношении недобросовестных застройщиков возбуждено 12 уголовных дел, статистически еще 34 дома остаются проблемными. Часть из них планируется завершить в 2018 году, часть — в 2019. Каждый дом находится на соответствующем учете. Сейчас наша главная задача — разрешить ситуацию с текущими «долгостроями» и не допустить возникновения новых проблемных домов. — рассказал сайту «Первый областной» прокурор Челябинской области Александр Кондратьев.

Предварительное расследование по уголовному дела против одного из учредителей и бывшего генерального директора компании «Гринфлайт» — Сергея Мануйлова, завершено. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими признаны 4,3 тысячи человек.

Также продолжается расследование в отношении стройкомпании, осуществляющей возведение микрорайона «Яркая жизнь». Возбуждено дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Один из застройщиков — Антон Дудин — объявлен в розыск. По данным следствия, он сейчас находится в США.

Там все меры к наложению ареста на имущество приняты органами предварительного следствия. Проводятся активные следственные действия. Органы предварительного следствия сегодня наверно обратятся с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Посмотрим, есть необходимость заключения его или нет. — продолжает первый заместитель прокурора Челябинской области Виталий Лопин.

Напомним, вопрос обманутых дольщиков остается на контроле правительства Челябинской области. Свои планы представили Борису Дубровскому представители застройщиков. Самым оптимистичным оказался застройщик «Гринфлайт». В микрорайоне «Академ Riverside» планируется построить сразу 9 домов. Проблемный «Речелстрой» уже начал выдавать ключи от квартир дольщикам. Дом, который обещали сдать в конце 2017 года, ввели в эксплуатацию.

