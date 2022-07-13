Магнитогорские полицейские накануне Дня металлурга вручили необходимые документы 96-летней Валентине Ивановне Пономаревой, прибывшей в Челябинскую область из Мариуполя. Ветеран Великой Отечественной войны получила разрешение на временное проживание в преддверии Дня металлурга. Об этом сегодня, 13 июля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«Приехав в Магнитогорск, Валентина Пономарева обратилась в отдел по вопросам миграции для оформления соответствующих документов. Сотрудники полиции с пониманием отнеслись к ее просьбе. С учетом сложившихся обстоятельств и в силу преклонного возраста решили выдать разрешение на временное проживание в максимально короткие сроки. На дом к Валентине Ивановне приехали сотрудники подразделения по вопросам миграции и вручили документ», — рассказали в полицейском главке.
Для Валентины Ивановны Магнитогорск — особый город. Ее родители занимались строительством города металлургов, переехав сюда из Оренбургской области вскоре после рождения дочери в 1926 году. Здесь она окончила фельдшерскую школу и в годы войны была медсестрой, став в 17 лет донором. Благодаря ей раненые не оставались без одной из востребованных групп крови, ведь молоденькая сестричка могла сдать до 400 граммов.
Победу она тоже встретила в Челябинской области. Ежегодно приезжала в столицу черной металлургии и, даже когда ей было за 80 лет, посещала родное медицинское училище.
В 1945 году Валентина Пономарева была награждена медалью «За трудовую доблесть». После войны успешно окончила Магнитогорский индустриальный техникум, после чего и переехала с семьей в Мариуполь, где прожила большую часть жизни.
Полицейские, помимо выдачи документов, также разъяснили женщине и ее родственникам порядок упрощенного получения гражданства РФ.
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