«Доктор Женя» получил редкую награду от губернатора Алексея Текслера

Евгений Косовских удостоен знака отличия «За благодеяние»

Алексей Текслер сегодня, 18 апреля, вручил южноуральцам государственные и региональные награды. Их получили жители Челябинска, Аши, Магнитогорска, Копейска, Южноуральска и Сосновского района, передает пресс-служба регионального правительства. Среди награжденных — челябинский Доктор Женя и семья, воспитывающая девять детей.

Глава региона признался, что для него большая честь проводить церемонию вручения государственных и областных наград тем, кто своим трудом, творчеством, выдающимися достижениями заслужил самую высокую оценку и признание общества.

«Каждая награда — еще одно подтверждение того, что главное богатство Южного Урала, его слава и гордость — это люди! Поздравляю всех с заслуженными наградами. Я испытываю за каждого из вас чувство гордости. Уверен, что мы сможем вместе с вами сделать очень много добрых, важных и полезных дел для нашей страны и общества. Убежден, что впереди нас ждут масштабные события, динамичное развитие и большое будущее. Мы продолжим созидательную работу в интересах нашей страны, нашего региона, наших земляков. Желаю вам, дорогие друзья, новых достижений, крепкого здоровья и счастья», — поздравил гостей церемонии Алексей Текслер.

Медаль ордена «Родительская слава» губернатор вручил семье Охапкиных из Челябинска. Супруги воспитывают девять детей. Алексей Текслер отметил, что Охапкины являются для многих примером для подражания. Глава региона напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

По указу президента РФ Владимира Путина медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены 16 южноуральцев. В их числе глава Сосновского района, сотрудники Ашинского металлургического завода, Механоремонтного комплекса, завода «Пластмасс», ОСК, производства «Ремпуть», НПО «Электромашина» и ЧКПЗ.

«Среди награжденных — сотрудники предприятий, которые выполняют государственный оборонный заказ. Все они играют значимую роль в укреплении оборонно-промышленного комплекса страны. И эта большая напряженная работа трудовых коллективов особенно важна сейчас», — отметил губернатор.

Редкую награду — знак отличия «За благодеяние» — Алексей Текслер вручил директору клиники «Другая медицина» Евгению Косовских — Доктору Жене. Евгений создал и возглавил первую в стране благотворительную клинику для нуждающихся людей.

По традиции награды из рук губернатора получили и заслуженные металлурги, работники здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры. Почетные звания «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» и другие отраслевые награды присвоены 14 южноуральцам. Также Алексей Текслер вручил одну региональную награду — «За заслуги перед Челябинской областью» II степени.