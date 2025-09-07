Доктор Женя откроет кабинет помощи бездомным в Индии

Волонтер поделится опытом своей работы в Челябинске

Челябинская клиника «Другая медицина» подписала соглашение о сотрудничестве с индийской компании Geneai Digital Healthcare Services Pvt Ltd. Доктор Женя поможет индийским партнерам открыть медицинский кабинет в штате Бихар и создать выездную бригаду для оказания бесплатной помощи нуждающимся.

«Евгений Косовских, будет делиться своим опытом помощи бездомным людям и и людям в трудной жизненной ситуации. А студенты медицинских вузов и колледжей из России в будущем будут иметь возможность проходить практику в Индии, обмениваясь знаниями и энергией добра и взаимопомощи», — рассказали в клинике «Другая медицина».

Соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме и стало первым международным соглашением для «Другой медицины».

Раннее Евгений Косовских, который создал клинику для бездомных и известен в народе как Доктор Женя, получил награду от президента России.