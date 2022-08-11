Доктор культурологии Сергей Синецкий возглавил Челябинский институт культуры

﻿Нового исполняющего обязанности ректора ЧГИК представили на ученом совете вуза

Исполняющим обязанности ректора Челябинского института культуры стал Сергей Синецкий. Это уже второе назначение руководителя вуза последний две недели. Ранее на эту должность приказом Минкульта РФ был назначен Сергей Буцык. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в пресс-службе ЧГИК.

«9 августа в Челябинском государственном институте культуры прошло внеочередное заседание Ученого совета вуза, на котором был представлен исполняющий обязанности ректора Сергей Борисович Синецкий», — рассказали в вузе.

Сергей Синецкий в 1984 году окончил ЧГИК, затем аспирантуру Ленинградского государственного института культуры имени Крупской. Работал преподавателем в ведущих вузах Челябинска, руководителем лаборатории социального проектирования и прикладных исследований областного учебно-образовательного центра Главного управления культуры и искусства Челябинска, проректором по научной работе Челябинского института экономики и права имени Ладошина.

«С 2016 года трудился проректором по научно-исследовательской и инновационной работе Челябинского государственного института культуры», — уточнили в ЧГИК.

Сергей Синецкий является членом Общественной палаты региона и входит в совет по культуре при управлении культуры Челябинска.