Доктор из Челябинска возглавила список самых «дорогих» врачей

Данные о выплатах опубликовала Ассоциация международных фармацевтических производителей.

Врач из Челябинска заняла первое место в списке докторов с самыми большими выплатами от фармацевтических компаний. Данные с точными суммами выплат за 2018 год опубликовала Ассоциацию международных фармацевтических производителей. Подобные отчеты они публикуют 4 года подряд.

«По итогам 2018 года у 30 российских врачей размер платежей от фармкомпаний превысил 1 миллион рублей. Лидером рейтинга стала Татьяна Пестова, специалист-репродуктолог из Челябинска. От Merck за „оказанные услуги и консультирование“ она в прошлом году получила почти 2,7 миллиона рублей, еще 164 тысячи рублей, из которых 102 тысячи — компенсация транспортных расходов, ей перечислила Abbott», — сообщает РБК.

Следующую строчку в списке заняла главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Краснодарского края Инна Кудлай, компания Merck за год перечислила ей 2,6 миллиона рублей.

