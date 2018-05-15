/ Мэр Челябинска разбогател на 1,6 миллиона рублей за год

Евгений Тефтелев отчитался о доходах за 2017 год.

Глава Челябинска заработал чуть больше 7 миллионов рублей. Евгений Тефтелев отчитался о доходах за 2017 год. За минувшие 12 месяцев доход градоначальника вырос на 1,6 миллионов рублей. Также вырос годовой доход и супруги Тефтелева, которая в прошлом году заработала 286 тысяч рублей.

В собственности Евгения Тефелева находятся земельный участок площадью 20,2 квадратных метра, квартира (158,5 квадратных метров), квартира (102,3 квадратных метра), гараж и нежилое помещение. — говорится в документе.

Также глава города имеет две иномарки — внедорожники «Тойота Ланд Крузер» и «Рейндж Ровер».

Напомним, в 2016 году совокупный доход градоначальника составил почти 5,5 миллионов рублей.