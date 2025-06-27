Дочь участника СВО из Магнитогорска не может получить выплату за гибель отца

Молоденькая студентка оказалась заложницей обстоятельств

Отец 19-летней Евгении Кравченко из Магнитогорска погиб в боях за Новоалексеевку в ДНР. Девушке положена крупная выплата за смерть родителя. Но получить ее не удается, так как Женя не может собрать пакет документов. Не хватает свидетельства о смерти бабушки и дедушки по отцу, которые, если были бы живы, также имели бы право на выплату.

«О том, что папа ушел на СВО, мы узнали одновременно с известием о его гибели. Про свое решение защищать Родину он ничего нам не говорил. Мы с мамой думали, что он находится в Краснодарском крае, где в последнее время работал охранником», — рассказывает Евгения.

Родители девушки расписались в начале двухтысячных. Валерий Кравченко был родом из Казахстана, но после смерти родителей, которые жили под Целиноградом (сейчас это Астана), поехал за лучшей долей на Южный Урал. А здесь, как водится, влюбился и женился.

Женя была любимым ребенком и всегда чувствовала любовь и поддержку папы.





С папой на празднике

«Папа был настоящим мужчиной. Сколько помню себя, он брал на себя ответственность за семью и много работал. Но и со мной проводил достаточно времени. В детстве я занималась вокалом, папа всегда приходил ко мне на выступления. А еще помню, как мы всей семьей отдыхали на море, это были счастливые дни», — говорит Женя.

Когда Евгении было 12 лет, родители развелись и отец уехал работать охранником на юг России. По словам девушки, у отца было много долгов перед банками. Он хотел оградить своих близких от разборок с коллекторами и сознательно разорвал связи с родней. Но продолжал общаться с дочерью и женой дистанционно.

«Папа часто звонил, присылал мне подарки. Я всегда чувствовала поддержку отца», — говорит девушка.





С родителями на море

В 2023-м звонки прекратились. Как теперь понимают родные, Валерий подписал контракт с Минобороны и ушел на спецоперацию. В молодости Валерий служил в Афганистане, его решение снова взять в руки оружие было вполне логичным.

А в декабре 2024 года семье сообщили о том, что Валерия не стало. Южноуралец погиб на территории ДНР, в боях за поселок Новоалексеевка. Похоронили героя в Магнитогорске в закрытом гробу за пару дней до Нового года.

После январских праздников встал вопрос о наследстве. Других наследников, кроме Жени, у мужчины нет. Повторимся, родители умерли, с женой — развелся, а другой семьи и других детей не завел.

«Каких-то ценных вещей и недвижимости у отца не было. Мое наследство — зарплата папы за месяцы службы на СВО. Но вместе с этим у отца оказалось много долгов. Не исключаю, что все наследство придется отдать на их погашение», — говорит девушка.

Поддержать Женю в дальнейшей жизни могла бы крупная выплата за гибель отца. Женя хотела бы потратить деньги на покупку квартиры, чтобы в будущем создать большую семью. Собственного дохода у девушки нет, она — студентка и обучается на ветеринара.

Для начисления этой выплаты Женя должна доказать, что других близких родственников у ее отца нет, в частности — предоставить свидетельства о смерти бабушки с дедушкой.

«В детстве папа мне много рассказывал о своих родителях. Но они умерли до того, как отец переехал в Россию, в Челябинск. Мы знаем, что они жили в небольшом поселке под Астаной, но где — не знаем», — говорит Женя.

В Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области рассказали, что между Россией и Казахстаном подписано соглашение о взаимодействии по линии органов ЗАГС. Девушка может запросить необходимые документы. Для этого ей нужно подтвердить свое родство с бабушкой и дедушкой из Казахстана и факт смерти папы, а также оплатить госпошлину.